Muhabbet kuşunu yangından itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın, Derince Sırrıpaşa Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evin 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik tesisatından dolayı mutfakta yangın çıktı. O esnada namaz kılan kadın yangını fark edince 4 yaşındaki torununu alarak evden çıktı. Durumu gören komşular 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mutfakta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, Fıstık ismindeki muhabbet kuşunu fark ederek dumandan etkilenmeden kurtardı.
Yangın sebebiyle mutfakta maddi hasar oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.