06 Eki 2022 - 11:40- Gündem G: 06 Eki 2022 - 11:44

İzmit Körfezi için kalkan yavruları üretildi

İzmit Körfezi’nde doğal ortamlarından alınan anaç kalkan balığından körfeze tekrar salınmak üzere yeni yavrular üretildi.
İzmit Körfezi için kalkan yavruları üretildi mask
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Türkiye’nin en büyük doğal limanlarından biri konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla mavi görüntüsüne kavuştu. Canlı popülasyonunu artırmak için daha önce "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" çerçevesinde binlerce balığı İzmit Körfezi ile buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yavru balık salımı için çalışmalarına devam ediyor. İzmit Körfezi’nden alınan anaç balıklardan yeni yavrular elde edildi. Bu zamana kadar İzmit Körfezi’nden alınan anaç balıklardan elde edilen 30 bin yavru balık tekrar körfeze bırakıldı.

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde İzmit Körfezi’nden alınan anaç kalkan balığından yeni yavrular elde edildi. Suni ortamlarda üretilen kalkan balığı yavruları, İzmit Körfezi’ne bırakılmak için gün sayıyor. Üretimi dünyada birkaç ülkede yapılabilen kalkan balığı, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde üretiliyor. İzmit Körfezi’nden alınan anaç kalkan balığından bu yıl üretilen yavrular 120’nci güne ulaştı. Markalanan 6 bin yavru balık, 5 Kasım’da düzenlenecek programla Karamürsel’den İzmit Körfezi’ne bırakılacak.

# türkiye, Büyükşehir Belediyesi

06 Eki 2022 - 11:40 İHA Kocaeli- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Istanbullu Sevinir - bu işe en çokda istanbullu sevinir çünki yaz demeden kış demeden en çok sevdiği kalkanmış

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Ekim 12:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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