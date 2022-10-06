Bu sahada futbol bekleyemezsin

Kocaelispor, Pazarspor deplasmanından 3 puanla döndü ve üst üste üçüncü maçını da 3 gol atarak kazandı. Yeşil siyahlılara galibiyeti getiren golleri Samed Ali, Diogo ve Beykan kaydetti. 8 maç sonunda puanını 18’e çıkaran yeşil siyahlılar ikinci sıradaki yerini korudu. Maçın ayrıntılarına ve yansımalarına geçelim.

YAĞMUR 1 DAKİKA BİLE DURMADI

Rize’ye 2 aydır yağmur yağmıyordu ve cumartesi sabah saatlerinde başlayan yağmur maç esnasında da devam etti. Hiç durmayan sağanak nedeni ile drenajı iyi olmayan Pazar İlçe Stadı’nın zemini çok olumsuz etkilendi. Sahanın birçok bölgesinde su öbekleri ve birikmeleri mevcuttu. Mücadele adeta su içinde yapıldı, zaman zaman kör dövüşü ikili mücadelelerde sakatlıklar yaşandı.

SAMED ALİ NEFİS GOL ATTI

Maç genelinde iki takım da olgun atak geliştiremedi ve daha kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olan Kocaelispor üçüncü bölgeye uzun attıkları toplarla sonuca gitmek istedi. Öne geçtiği maçlarda oyun temposunu ayarlayarak sonuca giden ancak belirli zamanda gereksiz tempo düşüşleri yaşayan Kocaelispor için erken gol bulmak önemliydi. Nitekim Samed Ali bunu sağladı ve müthiş bir gole imza attı.

PAZARSPOR TÜM ENERJİSİ İLE YÜKLENDİ

Pazarspor ise yeni teknik direktörleri Kemalettin Şentürk’ün ardından cesaretinden taviz vermedi ve beraberliği bulmak adına var olan potansiyellerinin tamamını sahaya yansıttı. Merkezde oynayan İzmitli futbolcu Yağız Aktaş’ın liderliğinde, 9 numaralı Oğuzhan, 10 numaralı İsmail Düzgün ve oyuna sonradan dahil olan Kocaelispor’un eski futbolcusu Erol Usta’nın oğlu, 66 numaralı Güvenç Usta ile maç boyunca dirençli bir futbol ortaya koydu, stoperler de 90 dakika boyunca Okan ile kelimenin tam anlamı ile güreş tuttu.

TAYFUN VE OKAN

İki takım adına da duran toplar etkili kullanılmak istendi. Çünkü bu zeminde ne pas verebiliyordun ne de top sürebiliyordun. İlk yarıda 2 duran top ve 1 de sağ kanattan geliştirdiği ataklarla beraberliği bulmaya çalışan Rize ekibi karşısında Kocaelispor Beykan ile 2. golü aradı. İkinci yarıda da yer yer kaos futbolu, yer yer temaslı oyun devam etti. Kocaelispor’da günün etkili isimlerinden Tayfun ile rakip stoperlerle adeta boğuşan Okan, Pazarspor savunmasını bezdirdi.

TEK HATAYI AFFETMEDİLER

Merkezdeki Yusuf Cihat bir yandan saha içini diğer yandan da Hollanda’da doğum yapacak olan eşini düşündü. Maç konsantrasyonunu kaybetmemeye çalışan Yusuf Cihat’ın en büyük destekçileri arkalarındaki Diogo ve Mehmet Taş’tı. Savunmadaki ikili sadece tek hata yaptı ve o hatada da topu filelerimizden, 65. dakikada çıkardık. Pazarspor’un Önder ile bulduğu gol öncesindeki pas kalitesi ise lig üstüydü.

SÜPERMEN GÖKHAN!

Kocaelispor için yeterli süre vardı. Nitekim İlyas’ın sağ kanattan ortasında son haftaların formda ismi Diogo “Darbeli” diye tabir edilen bir kafa vuruşu yaptı ve Kocaelispor 2-1 öne geçirdi. Diogo bu golü hak etmişti. Kocaelispor’un kader ismi ise kaleci Gökhan’dı. 80. dakikada yapılan kafa vuruşunda top tam sağ köşeden ağlara gidecekken Gökhan adeta “Süpermen” gibi sağına uçtu ve sağ kolu ile topu inanılmaz bir şekilde çizgi yakınlarından çıkardı.

Beraberlik golü için çok adamla yüklenen Pazarspor eksik yakalandı. Beykan bu ağır zeminde bile incelerini yaparak rakibinden sıyrıldı ve tam sol köşeye topu bırakarak maçın skorunu tayin etti. “1-3” 8. maç sonunda 5. galibiyetini elde eden Kocaelispor ağır zeminden 3 puanı çıkarmış oldu, en önemlisi de buydu. Bu sahada sağlıklı pas beklemek, akan oyun beklemek, haksızlık olurdu. Her ne kadar son sırada olsalar da Pazarspor sahasında, böyle zemin bulduğunda ısıramayacağı takım olmadığını da ortaya koydu. Yeşil siyahlılar bu maçı unuttu ve pazar günkü Fethiye odaklanmaya başladı.