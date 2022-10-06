Afife Tiyatro Ödülleri’ne Kocaeli Şehir Tiyatrosu damga vurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, geçtiğimiz sezon ilk olarak İKSV İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali’nde seyirciyle buluşturduğu ve büyük beğeni toplayan Vişne Bahçesi oyunuyla Türkiye’nin en prestijli

tiyatro ödülü olan Afife Tiyatro Ödülleri’ne damgasını vurarak, 25 yıllık tarihinde ilk kez 7 dalda ödüle aday gösterildi. Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli ödülü Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu sezonun adayları belli oldu. 24. kez verilecek ödüller için belirlenen adaylar, Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Ayrıca toplantıda, 24. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri de ilan edildi.

ŞEHİR TİYATROSU, TÜRK TİYATROSUNUN ZİRVESİNDE

Oldukça değerli tiyatro sanatçılarının, eleştirmenlerin büyük bir titizlikle, ülkemizde sahnelenen 264 tiyatro oyununun arasından yaptıkları değerlendirmede, Vişne Bahçesi 7 ayrı dalda Türkiye’de sahnelenen en başarılı 5 oyun arasında gösterilerek, Kocaeli’ne büyük bir onur yaşattı. Tiyatro çevrelerinin merakla beklediği bu değerlendirme sonuçları, İstanbul Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nda büyük bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Yoğun bir katılımın olduğu bu basın açıklamasında büyük bir övgü ile bahsedilen Kocaeli Şehir Tiyatroları oyunu Vişne Bahçesi deyim yerindeyse geceye damga vurdu. Yarışma kategorisinde 12 dalda ödül dağıtılacak olan Afife Tiyatro Ödülleri’nde, Vişne Bahçesi en iyi oyun, en iyi yönetmen, en iyi dekor tasarımı, en iyi kostüm tasarımı, en iyi ışık tasarımı, en iyi oyun müziği, en iyi koreografi branşları ile tam 7 ayrı dalda en iyiler arasına girmeyi başardı. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 19 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.

“KOCAELİ ŞEHİR TİYATROLARI TÜRKİYE’DE MARKA OLMUŞTUR”

Adaylıkların açıklandığı basın toplantısına katılan Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, toplantı sonrası duygularını şöyle ifade etti: “Başkanımız Tahir Büyükakın’ın vizyonu doğrultusunda tiyatromuzu Türkiye’nin en başarılı tiyatrosu haline getirebilmek iddiasındayız. Toplumun her kesimine ulaşan, tiyatro camiasında söz sahibi olan, her tiyatro festivalinden davet alıp, ödül törenlerinde gururla kentimizi temsil eden, repertuarıyla yerli, yabancı tüm oyunlarını üst düzey performans ve prodüksiyonlarla seyirciye sunmak bizim için övünç kaynağıdır. 19 Ekim’de Haliç Kongre Merkezinden çok sayıda ödülü Kocaeli’ye getireceğimize inanıyorum. Kocaeli Şehir Tiyatroları artık Türkiye’de bir marka olmuştur.”