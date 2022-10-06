06 Eki 2022 - 12:28- Gündem G: 06 Eki 2022 - 12:30

SEDAŞ’ın, Kocaeli’ndeki yatırım projeleri devam ediyor

SEDAŞ, Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli’ndeki yatırımlarını karşılamaya devam ediyor. Altyapı çalışmaları kapsamında bir yıl içinde il genelinde 290 km uzunlukta havai hat şebekesinin kurulumu bitirildi. Montajı tamamlanan yer altı şebekesinin uzunluğu ise 70 km’ye ulaştı. Gece gündüz süren çalışmalar sayesinde ilçeler ve köyler de dahil olmak üzere şehirde artan enerji ihtiyacı karşılandı.
SEDAŞ’ın, Kocaeli’ndeki yatırım projeleri devam ediyor mask

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 20 bin kilometrekarelik faaliyet bölgesindeki yatırım projelerini hızla tamamlıyor. Nüfus yoğunluğu her geçen gün artan Kocaeli’ndeki geniş kapsamlı altyapı, bakım, yenileme ve onarım çalışmaları ile kentin yükselen enerji ihtiyacı karşılanıyor. İl merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerin tamamında hayata geçirilen çalışmalar sayesinde müşteri memnuniyetinde de ilerleme sağlanıyor.

SEDAŞ ekipleri 290 km’lik havai hat çekti

SEDAŞ ekipleri, Kocaeli’nde bir yılda direk, kabin, armatür, şebeke ve trafo postası montajları ile ek tesis çalışmaları gerçekleştirdi. Günün her saati görev başında olan ekipler, kentin tümünde 290 km uzunlukta havai hat çekerken yapımı biten yer altı hattın uzunluğu ise 70 km’ye çıktı. Ayrıca 9.346 direk, 7.281 armatür, 92 trafo postası ve 33 mono blok kabinin montajları da kısa sürede tamamlandı.

Öte yandan, şehrin her noktasından enerji müsaadesi başvurusunda bulunan 650’ye yakın müşteriye ait tesis çalışmaları hızla tamamlanırken resmî kurumlar ve müşterilerden gelen şebeke deplase talepleri de karşılandı.

SEDAŞ’ın Kocaeli’nde yürüttüğü bakım çalışmaları kapsamında ise 87 km’lik alçak gerilim havai hattı, 6,5 km uzunluktaki orta gerilim şebekesi, 2,2 km yer altı şebekesi ve 1,5 km aydınlatma şebekesi yenilendi. Kullanımdaki armatürler bakıma alınırken tamamı yeni olmak üzere 2.026 direk ve 1.279 armatür takıldı. Damga ayar sürelerinin dolduğu tespit edilen 34 binden fazla elektrik sayacı da yenisiyle değiştirilip yıl boyu ölçü devre kontrolleri yapıldı.

SEDAŞ’ın bir sene içinde hızla tamamladığı yatırım, bakım ve saha faaliyetleri sayesinde, kent genelindeki müşteri şikayetleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 azalma gösterirken, müşteri memnuniyet seviyesi artırılmıştır.

# elektrik, Sakarya

06 Eki 2022 - 12:28 - Gündem

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