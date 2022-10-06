Yazar Dilek Cesur: "Kitap giren eve cehalet girmez"

Okuyucuları ile bir araya gelen Yazar Dilek Cesur, ebeveynlere tavsiyelerde bulundu. Cesur, "Çocuklarınızın üzerine yapıştırdığınız etiketlere dikkat etmeliyiz. Sizin sevmediğiniz çocuğu toplumda sevmiyor. Siz ne kadar çocuğunuza değer verirseniz o kadar kendisini sevecek, toplum da sevecektir. Çocuğunuza ne olduğunu inandırırsanız çocuğunuz o olacaktır. ’Çocuk anlamaz’ diye bakmayın, anlıyorlar ve unutmuyorlar" dedi.

"Kitap giren eve cehalet girmez"

"Çocuklarınızın mutlu anılara sahip olmasını sağlayın" diyen Cesur, "Paradan çok daha önemli şeyler vardır. Anlamak, anlaşılmaktır. Anne, baba olarak akıl süzgecinden geçirerek bazı kararları almalıyız. İletişimde bulunduğumuz her şey için gönül süzgecinden geçirmeliyiz. Birbirinize hakaret etmeden iletişim kurmalıyız. Başkalarının hayatını yaşamamalıyız. Kendi hayatımızı kaçırırız. Çocuklarınız dünyayı keşfetmektedir. Güvendikleri dal sizlersiniz. Sizden bunu bulamadıkları zaman başka yerlerde aramaktadırlar. Çocuğunuzun önce gönlü doyacak sonra karnı doyacak. Kitap giren eve cehalet girmez. Bunun içinde çok okumalıyız" diye konuştu.