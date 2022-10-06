06 Eki 2022 - 12:54- Gündem G: 06 Eki 2022 - 12:56

Erdoğan Davut’a veda yemeği

41 yıl 7 ay öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra emekliye ayrılan İzmit Hacı  Bektaş Veli Ortaokulu Müdürü  Erdoğan Davut'a Kocaeli Çukurovalılar Derneği Yönetim Kurulu emeklilik ile ilgili yemek düzenledi

Erdoğan Davut’a veda yemeği mask
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Kocaeli Çukurovalılar Derneği Başkanı Erdoğan Davut'u   tebrik eden üyeler bir de günün anısına hediye sundular. Derneğin yönetim kurulu üyesi aynı zamanda Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü olan Dilek Çenteli tarafından verilen hediye oldukça anlamlıydı. Okuldaki sanatçı ruhu taşıyan bir öğrencinin kara kalem çalışması sonucu portre  Erdoğan Davut'a hediye edildi.  Veda yemeğine Kocaeli il Tarım ve Orman Müdürlüğünde Şube Müdürü  Halide Sancar, Körfez Nuh Çimento Vatan Ortaokulu Müdürü  Melikşah İyidiker, Kocaeli Güzel  Sanatlar Lisesi  Müdürü Dilek Çenteli, İzmit ve Geyve Total Akbir Petrol işletmecisi Mustafa Akkulakoğlu, Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü  Harun Künü, Tüpraş  Emekli Güvenlik amiri Kerim Bariçm, İzmit Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Yaşar Deniz Köseali, İl Emniyet Müdürlüğü motorize ekipler amirliği Süleyman Gezeravcı, İzmit Otogar Otobüs ve Yazihaneciler Dernek Başkanı Halil Baylam, Doğan Optik işletmecilerden Mehmet Doğan katıldı.

# emniyet, Deniz

06 Eki 2022 - 12:54 - Gündem

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