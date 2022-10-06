06 Eki 2022 - 13:44- Asayiş G: 06 Eki 2022 - 13:45

Yatalak hasta için seferber oldular

Derince'de rahatsızlanan yatalak hasta, itfaiye ekipleri tarafından evinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yatalak hasta için seferber oldular mask
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Olay, Çenedağ Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen yatalak hasta Fahrettin G., rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yatağından kalkamadığını söyleyen Fahrettin G. için ekipler seferber oldu. İhbarla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, merdivenli itfaiye aracı ile balkona ulaştı. Sedye ile dışarıya çıkartılan hasta, ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
# sağlık, Büyükşehir Belediyesi, Olay, eğitim

06 Eki 2022 - 13:44 İHA Kocaeli- Asayiş

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