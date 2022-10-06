Bu görsel şölen kaçmaz

Türkiye Binicilik Federasyonu 2022 Faaliyet Programında bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anadolu Ligi 9. Ayak Engel Atlama Yarışmaları 8-9 Ekim 2022 (cumartesi-pazar) tarihlerinde Kocaeli Atlı Spor Kulübü Tesisleri’nde her gün Saat 10.00-17.00 saatlerinde gerçekleşecek. Şampiyonayla ilgili dün sabah Fuar içi Atlı Spor Kulübü Maneji’nde bir tanıtım toplantısı yapıldı
BÜYÜKAKIN VE PROTOKOL DE KATILACAK
9 Ekim Pazar günü saat 15.00’te yapılması planlanan 115 cm. Gümüş Lig 9. Ayak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupasını izlemek ve ödül törenine katılmak üzere Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın da programa katılacağını belirten kulüp yöneticisi Fikret Yıldız, konuşmasında “Programımıza Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl protokolümüz davetlidir. Yarışmaya öncelikle ilimizdeki sporcuların yoğun katılımı ile birlikte ülkemizin çeşitli bölgelerinden (İstanbul, Bursa, Sakarya, Samsun, Adana, Eskişehir, İzmir, Antalya, Gaziantep, Ankara vb.) yaklaşık 150 binici ve at katılacaktır” dedi. Kulübün danışmanı Süleyman Durak da konuyla ilgili açıklamada bulunarak, “po sohbetleri adıyla yeni bir dizi etkinliğimiz olacak. Sporun duayenleriyle ayda bir kez kulübümüzün tesislerinde sıcak ortamda sohbetlerle bir araya geleceğiz” müjdesini verdi.
Yarışma organizasyonu programı
I. Gün (08 Ekim 2022 Cumartesi) Programı: Saat 10:00
65 cm Engel Atlama Körfez Belediye Başkanlığı Kupası
70-80-90 cm Engel Atlama Emiroğlu İnşaat ve Başiskele Belediye Başkanlığı Kupası
105-115-125 cm Engel Atlama Genç Yaşlı Atlar Teşvik Ortodoğu Enerji ve Kartepe Belediye Başkanlığı Kupası
100 cm Engel Atlama Derince Belediye Başkanlığı Kupası
110 cm Engel Atlama Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası
120 cm Engel Atlama Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kupası
II. Gün (09 Ekim2022 Pazar) Programı: Saat 10:00
60 cm Engel Atlama Ark Oto Kupası
70-80-90 cm Engel Atlama Platin Lig 9. Ayak Kocaeli Ticaret Odası Kupası
105-115-125 cm Genç Yaşlı Atlar Ligi 9. Ayak Kocaeli Sanayi Odası Kupası
105 cm Engel Atlama Bronz Lig 9. Ayak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kupası
115 cm Engel Atlama Gümüş Lig 9. Ayak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası
125 cm Engel Atlama Altın Lig 9. Ayak Kocaeli Valiliği Kupası
NOT: Her yarışma sonunda ödül töreni olacaktır. Yarışmalar her kupa için yaklaşık 1 saat sürecektir. Protokol katılım zamanının durumuna göre 9 Ekim Pazar günü saat 15:00-18:00 saatleri arasında toplu olarak kupa töreni yapılacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.