Çubuklu Bala-Karatepe Cephanelik’te kapışıyor

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi’nde ikinci hafta perdesi bu akşam Cephanelik Stadı’nda açılıyor. Saat 19.00’da başlayacak maçta 1.Küme C Grubu takımları Çubukla Bala ile Karatepe Gençler Birliği ikinci maçlarına çıkacak. Karatepe, sezonun ilk maçında Gölcük Çiftlikspor’u konuk etmiş ve 1-0 kazanmıştı. Çubuklu Balaspor ise yazarımız ve kulüp başkanı Abdullah Malçok’un babasının cenazesi nedeniyle buruk çıktığı maçta Yazlıkspor’a konuk olmuş ve 4-1 kazanmıştı. Grubun diğer maçları ise yarın oynanacak.