Amatör Spor Haftası kutlanıyor  

Amatör Spor Haftası kutlama etkinliklerine bu yıl Darıca ev sahipliği yaptı. Yenilenerek hizmete açılan Nenehatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikte, eski futbolcularla Kocaeli protokolü maç yaptı