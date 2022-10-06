İzmitli kadınlardan Dünya Yürüyüş Günü’nde 10 bin adım

Kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri organize etmeye devam eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, yaklaşık 100 kadının katılımı ile Dünya Yürüyüş Günü’nde sağlık yaşam adına yürüyüş düzenledi. SEKA Park’ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde güzel havanın tadını çıkaran kadınlar, hem sosyalleşti hem de spor yapma imkanı buldu. Katılımcılar, yürüyüşteki 10 bin adım hedefini tutturmanın mutluluğunu yaşadı.