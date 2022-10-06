CHP Çayırova, görev dağılımını yaptı

CHP Çayırova İlçe Örgütü’nün 24 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen olağanüstü kongresinde seçilen Binali Eniş başkanlığındaki yeni yönetim ilk toplantısını geçtiğimiz akşam düzenledi. İlçe Başkanı Binali Eniş’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda yeni yönetim kurulunun kendi arasındaki görev dağılımı tamamlandı.
GÖREV DAĞILIMI
Binali ENİŞ (İlçe Başkanı)
Sinan EROĞLU (İlçe Sekreteri)
Okay AĞYOL (İlçe Saymanı)
Selen Su ELİDAR (Bilişim Sorumlusu)
Pınar UYSAL ( Eğitim Sekreteri)
Erdoğan DEMİRCAN (Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yard.)
Elif SINIRTAŞ (Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yard.)
Orhan BİLMEZ (Eylem ve Etkinliklerden Sorumlu İlçe Başkan Yard.)
Ünsal GARİP ( Esnaf Odalarından Sorumlu İlçe Başkan Yard.)
Hasan Erdem KAYA (STK’lardan Sorumlu İlçe Başkan Yard.)
Osman TÜRK (Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yard.)
Aziz KILINÇ (Basın, Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İlçe Başkan Yard.)
Fatma AĞAÇ ( Sağlık ve Çevreden Sorumlu İlçe Başkan Yard.)
Bektaş UÇAN (İşveren ve İşçi İstihdamından Sorumlu İlçe Başkan Yard.)
Zafer UYANIK (Gençlikten Sorumlu İlçe Başkan Yard.)
Nasim EREN (Komisyonlardan Sorumlu İlçe Başkan Yard.)
Özlem Çelebi TARHAN (Tanıtım ve Propagandadan Sorumlu İlçe Başkan Yard.)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.