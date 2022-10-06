Yozgatlılar Federasyonu’nda görev dağılımı tamam

Geçtiğimiz günlerde Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, yeni yönetime seçilen üyelerle bir araya gelerek görev dağılımını yaptı. Genel Başkan Erol Akalın başkanlığında bir araya gelen Yozgatlılar Federasyonu, birtakım yeni projeleri de masaya yatırdı. Öte yandan federasyonun verdiği burslarla üniversite eğitimini tamamlayarak mezun olan Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Zehra Mercan ile Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nden mezun olan Elif Selvi; Federasyon Genel Başkanı Erol Akalın’a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundular.

GÖREV DAĞILIMI

Erol AKALIN (Genel Başkan)

Mustafa AKSOY (Genel Başkan Yardımcısı)

Ümit KIYICI (Genel Başkan Yardımcısı)

Hicran BOZKURT (Genel Başkan Yardımcısı)

Durak KILIÇARSLAN (Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan)

· Abdullah ŞAHİN (Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yard.)

· Mehmet ERSOY (Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yard.)

Erdem AY (Genel Sekreter)

· Furkan KILIÇARSLAN

· Ömer ŞAŞMAZ

Ekrem BOZKURT (Mali İşlerden Sorumlu Başkan)

· İbrahim REÇBER (Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yard.)

· Yusuf BÜYÜKÖZ (Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yard.)

Gülseren ALTUN SOLMAZ ( Kadın Kolları Başkanı)

Adem PEKYÜREK (İş İnsanlarından Sorumlu Başkan)

· Ahmet AKSU (İş İnsanlarından Sorumlu Başkan Yard.)

· Türkeş KOCAAY (İş İnsanlarından Sorumlu Başkan Yard.)

Şaban ÇATAR (Derneklerden Sorumlu Başkan)

· Kadir DENİZ (Derneklerden Sorumlu Başkan Yard.)

· Bekir GÖKKAYA (Derneklerden Sorumlu Başkan Yard.)

Mustafa ERANIL (Basından Sorumlu Başkan)