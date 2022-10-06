“Tavşancıl’daki tarihi evler bölgenin kaderini değiştirecek”

Dilovası Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda 14 gündem maddesi görüşüldü. Toplantı öncesi Başkan Şayir, “Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımızın ‘Gönül Köprüleri kurun’ talimatının ardından ilk adımı atarak Hakkarili 21 genç kızımızı ilçemizde ağırladık. İlçemizden ayrılırken yüzlerindeki tebessümü görmek bizleri çok mutlu etti” ifadelerinde bulundu.
BİLGİ VERDİ
Şayir, “Diliskelesi Seyir Tepemizin yapımı Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile bitme aşamasına geldi. Geçtiğimiz ay 1000’e yakın çocuğumuzun toplu sünnet töreninde, Polisan Holding’in katkıları ile ünlü sanatçımız Haluk Levent’i ilçemizde ağırladık. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçemizdeki tüm çocuklarımızın kırtasiye yardımlarını sanayicimizin de desteği ile gerçekleştirdik. Tavşancıl’da başlattığımız ve bölgemizin kaderini değiştirecek tarihi evlerin yeniden ilçemize kazandırılması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.