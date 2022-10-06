Polat, kırtasiye yardımlarını Müdür Kurt’a teslim etti

Her eğitim yılı başında ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşan Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği (KÖGYAR-DER) Başkanı Tugay Polat, bu sene yaklaşık 200 çocuğu ve ailelerini sevindirdi. Başkan Polat, içlerinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantalarının dağıtımı kapsamında geçtiğimiz günlerde Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ile makamında bir araya geldi. Polat’a ziyareti sırasında eşi Gülşen Polat da eşlik etti. Müdürlük makamında Sergülen Kurt ile bir araya gelen Polat, yanında getirdiği yardım malzemelerini, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak üzere kendisine teslim etti.