“Ar-Ge harcamaları 55 milyara ulaştı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ar-Ge harcamalarının 55 milyar liraya ulaştığını söyledi. Bakan Varank, Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknopark’taki Lova İnovasyon Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Varank, ASO Teknopark’ın, bünyesindeki 51 teknoloji firması ile Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine güç katan önemli merkezlerden olduğunu söyledi.