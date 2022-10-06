06 Eki 2022 - 14:05- Ekonomi G: 06 Eki 2022 - 14:06

İkinci el otomobil piyasası durgun

İkinci el otomobilde fiyatlar yüzde 10 civarında düşüş gösterdi, buna rağmen ikinci el otomobil piyasası sessizliğe büründü  

İkinci el otomobil piyasası durgun mask

Pandemi dönemi sonrası otomobil fiyatlarındaki yükseliş yavaşladı, son dönemde fiyatlarda az da olsa düşüşlerde yaşandı. Buna rağmen ikinci el otomobil piyasası sessizliğe büründü. Oto galericiler bu sessizliği dönemsel bir durgunluk olarak nitelendirdi. Oto galericiler, ÖTV’de indirim ve yerli otomobil TOGG bekleyenlerinde alım yapmaktan kaçındıklarını belirtti.

DURGUNLUK SÜRÜYOR

İkinci el otomobilde dönemsel bir durgunluk olduğunu söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, ‘’Okulların açıldığı dönemde her sene bu aylarda durgunluk oluyor. Bunun yanında alıcıların ÖTV’de düşüş beklentisi var, vatandaşlar otomobilde fiyatların düşmesini bekliyor. Otomobil alırken kredi kullanımı aracın kasko bedelinin yarısına kadar sınırlandırılmıştı, araç alıcılarını olumsuz etkileyen bir durum. Fiyatlar yüzde 10-15 civarında düştü. Fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk sürüyor’’ dedi.
# Vatandaşlar, Araç

06 Eki 2022 - 14:05 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.064.571 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
THY, yetiştirilmek üzere pilot alıyor mask
THY, yetiştirilmek üzere pilot alıyor
‘Şikâyet var’ oltası mask
‘Şikâyet var’ oltası
İzmit’te kiraz üreticilerine yaprak gübresi hediye etti mask
İzmit’te kiraz üreticilerine yaprak gübresi hediye etti
Sözleşmeli personel alınacak mask
Sözleşmeli personel alınacak
Kömür rezervinin işletme hakkı ihaleye çıktı mask
Kömür rezervinin işletme hakkı ihaleye çıktı
İkinci el otomobil piyasası durgun mask
İkinci el otomobil piyasası durgun
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL