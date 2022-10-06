İkinci el otomobil piyasası durgun

Pandemi dönemi sonrası otomobil fiyatlarındaki yükseliş yavaşladı, son dönemde fiyatlarda az da olsa düşüşlerde yaşandı. Buna rağmen ikinci el otomobil piyasası sessizliğe büründü. Oto galericiler bu sessizliği dönemsel bir durgunluk olarak nitelendirdi. Oto galericiler, ÖTV’de indirim ve yerli otomobil TOGG bekleyenlerinde alım yapmaktan kaçındıklarını belirtti.
DURGUNLUK SÜRÜYOR
İkinci el otomobilde dönemsel bir durgunluk olduğunu söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, ‘’Okulların açıldığı dönemde her sene bu aylarda durgunluk oluyor. Bunun yanında alıcıların ÖTV’de düşüş beklentisi var, vatandaşlar otomobilde fiyatların düşmesini bekliyor. Otomobil alırken kredi kullanımı aracın kasko bedelinin yarısına kadar sınırlandırılmıştı, araç alıcılarını olumsuz etkileyen bir durum. Fiyatlar yüzde 10-15 civarında düştü. Fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk sürüyor’’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.