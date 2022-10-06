06 Eki 2022 - 14:05- Ekonomi G: 06 Eki 2022 - 14:06

Coca-Cola’dan üst düzey atama geldi

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanlığı görevini sürdüren Evguenia “Jeny” Stoichkova Coca-Cola Global Ventures’ın Başkanı olurken,...
Coca-Cola’dan üst düzey atama geldi mask

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanlığı görevini sürdüren Evguenia “Jeny” Stoichkova Coca-Cola Global Ventures’ın Başkanı olurken, Coca-Cola’da Beslenme, Meyve Suyu, Süt Ürünleri ve Bitkisel Sütler Kategorisi Başkanı olarak görev yapan Sedef Salıngan Şahin, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı olarak atandı. Coca-Cola’ya 2003’de katılan Şahin, Coca-Cola sistemi içinde pazarlama ve operasyon alanlarında üst düzey yönetici pozisyonlarında çalıştı

06 Eki 2022 - 14:05 - Ekonomi

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