06 Eki 2022 - 14:05- Ekonomi G: 06 Eki 2022 - 14:07

İşçilerin günlük yemek ücreti 55 liraya çıkarıldı

İmzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücreti artırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı...
İşçilerin günlük yemek ücreti 55 liraya çıkarıldı mask

İmzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücreti artırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücreti 17 TL’den net 55 TL’ye çıkarıldı.
# kamu

06 Eki 2022 - 14:05 - Ekonomi

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