06 Eki 2022 - 14:06- Ekonomi G: 06 Eki 2022 - 14:07

Sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak.   

Sözleşmeli personel alınacak mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, 2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 puan almış adaylar arasından 6 sözleşmeli Büro Personeli, 22 sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ve 8 sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere 36 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

KARİYER KAPISI

Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 05/10/2022 – 14/10/2022 tarihleri arasında alınacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
# kamu

06 Eki 2022 - 14:06 - Ekonomi

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