06 Eki 2022 - 14:07- Ekonomi G: 06 Eki 2022 - 14:08

THY, yetiştirilmek üzere pilot alıyor

Türk Hava Yolları (THY) gelecek hedefleri doğrultusunda pilot ailesini büyütüyor. Yetiştirilmek üzere pilot alımı için ilan yayınlayan THY, açıklaması...
THY, yetiştirilmek üzere pilot alıyor mask

Türk Hava Yolları (THY) gelecek hedefleri doğrultusunda pilot ailesini büyütüyor. Yetiştirilmek üzere pilot alımı için ilan yayınlayan THY, açıklamasında, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş ve Türk vatandaşı olanların başvurabileceğini bildirdi. 389 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9’uncu hava yolu şirketi konumuna erişen Türk Hava Yolları, resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden pilot alımı için ilan açtı. İlana, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş Türk vatandaşı olanlar başvuru yapabilecek.

06 Eki 2022 - 14:07 - Ekonomi

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