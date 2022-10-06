‘Şikâyet var’ oltası

“Bir kadın hakkınızda şikâyette bulunmuş, telif hakkını ihlal ettin, uygunsuz yorum yaptın, bağlantıya tıkla yoksa hesabın 48 saat içinde kapanacak...” Son dönemde birçok kişi başta Instagram olmak üzere sosyal medya platformlarında bu tarzda doğrudan mesajlar almaya başladı. Bu bağlantılara tıklayarak hesabını kaptıran sayısı da arttı. Takipçi listenizdeki arkadaşınızın hesabını ele geçiren saldırganlar, bir de arkadaşlarınızın hesabından size yazarak yardım talep ediyorlar.

KULLANICILARI DOLANDIRMAK

Uzmanlar dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuyor. Eset Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, siber suçluların kullanıcı alışkanlıklarını ve trendlerini takip ederek kendilerine kanun dışı gelir yaratmaya çalıştığını belirterek, “Sosyal medya da siber suçluların kullanıcıları dolandırmak ya da kimlik avı hırsızlığı yapmak için kullandıkları araçlar içinde yer alıyor” dedi.

Zorlayan mesajlar

Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, son dönem yaygın bir duruma gelen Instagram hesaplarını çalınmasında oltalama denilen phishing yönetiminin kullanıldığını söyledi. Bu yöntemin kullanıcıların aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili kötü deneyimlerini paylaştıkları bir şikâyet sitesinin taklit edilmesiyle başladığını kaydeden Akkoyunlu, şunları söyledi:

“Ben iyilik olsun diye sana atıyorum”

“Size, hesabı ele geçirilmiş bir arkadaşınızdan ya da hiç takip etmediğiniz birinden “Eşimle konuşmalarını yakaladım. Şikâyetimi şuraya yazdım”, “Bir kadın hakkında taciz şikâyetinde bulunmuş”, “Şu sitede hakkında ağır ithamlar var. Ben iyilik olsun diye sana atıyorum” gibi kullanıcıyı korkutup hızlıca hareket ettirmeye zorlayan mesajlar atılıyor. Siz nerede diye sorduğunuzda sizin Instagram hesabınızın olduğu ve şikâyetin yer aldığı, dolandırıcı tarafından hazırlanmış ve ekran görüntüsü alınmış süsü verilen bir görsel gönderiliyor. Bahsedilen siteyi taklit eden sayfanın linki gönderiliyor. Sitede Instagram kullanıcı adı ve şifrenizle işlem yapmanız isteniyor ve şifreniz dolandırıcıya gidiyor” bilgisini verdi.

Hesabımı nasıl geri alırım?

Instagram hesabınızda telefon numaranız kayıtlı ise SMS yoluyla şifrenizi yenileyebilmek için Instagram’da giriş yapmak için “Yardım al” seçeneğine tıkladığınızda karşınıza çıkan ekranda kullanıcı adınızı girdiğiniz ve giriş bağlantısı gönder dediğiniz zaman kayıtlı e-posta adresinize kurtarma linki gönderilir. Bu linke tıklayarak hesabınızı kolaylıkla kurtarabilirsiniz.

“Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?”

Telefon numaranız kayıtlıysa SMS yoluyla da şifre yenilemeniz mümkün. Instagram’da “Giriş yapmak için yardım al” seçeneğine tıklayın. “Girişte sorun mu yaşıyorsunuz?” bölümünde açılan ekranda “Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var?” seçeneğine tıklayın. Instagram’a kaydolurken belirtmiş olduğunuz e-posta adresinizi “Kaydolurken kullandığın e-posta adresi” bölümüne girin. Burada hesabınıza uygun seçenekleri işaretleyin. “Hesabım başkasının eline geçti” seçeneğine tıklayıp, ek bilgilerinizi de girebilirsiniz. (Hanife BAŞ – Milliyet)