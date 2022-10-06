İzmit’te kiraz üreticilerine yaprak gübresi hediye etti

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, kiraz üreticilerinin birbirinden lezzetli kirazlarını vatandaşlarla buluşturmak üzere geçtiğimiz aylarda Kiraz Şenliği düzenlemişti. Şenlikte İzmit’in köylerinde hasadı yapılan Güzelce, Napolyon, Dalbastı ve Bükreş olmak üzere 4 kiraz cinsinde yarışma yapılmıştı.
50 KİRAZ ÜRETİCİSİ
Kiraz yarışmasında dereceye girenlere ödüller takdim edilirken sözü verilen yaprak gübresi dağıtımı da gerçekleşti. Kiraz yarışmasına katılım sağlayan üreticilerle bir araya gelen İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ile Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü İsmet Kanık, şenliğe katılım sağlayan 50 kiraz üreticisine toplamda 100 adet kışlık yaprak gübresi verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.