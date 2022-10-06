06 Eki 2022 - 14:35- Siyaset G: 06 Eki 2022 - 14:39

Numan Kurtulmuş Gebze'ye geliyor

AKP Gebze İlçe Genişletilmiş Danışma Toplantısı’na AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş geliyor

Numan Kurtulmuş Gebze'ye geliyor mask

AKP’de ilçe genişletilmiş danışma kurulları yeniden başladı. Danışma toplantısının ilki geçtiğimiz gün   Kartepe’de yapılırken, şimdi sıra ise   Gebze’de. 8 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek Gebze ilçe danışma toplantısına AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da katılım sağlayacak. Gebze ilçe genişletilmiş danışma kurulu Gebze Osman Hamdi Bey kültür Merkezi’nde saat 18.30’da başlayacak. 
# Numan Kurtulmuş, AKP, Kartepe, Osman Hamdi Bey kültür Merkezi, Gebze

06 Eki 2022 - 14:35 - Siyaset

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