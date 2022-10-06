06 Eki 2022 - 15:40- Gündem G: 06 Eki 2022 - 15:41

İzmit Belediyesi çocuklara doğayı tanıtmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü “Doğa Eğitim Kampüsü Projesi” kapsamında eğitim alan öğretmenler, öğrencileri ile birlikte doğayı tanımaya başladılar

İzmit Belediyesi çocuklara doğayı tanıtmaya devam ediyor mask
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Doğa ve insan dostu İzmit Belediyesi, farkındalık yaratan etkinliklerine hızla devam ediyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı, “Doğa Eğitim Kampüsü Projesi” kapsamında eğitim alan öğretmenler, öğrencileri ile birlikte geçtiğimiz günlerde Çayırköy’de bulunan ormanlık alanı ziyaret etti. 

HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Çocukları doğayla bir araya getirerek çevre ve doğa bilinci edindirmek, çocukların gelişimsel özelliklerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen proje sonrasında öğretmenler, edindikleri ekolojik bilgileri çocuklara hikayelerle ve oyunlarla aktardılar. Serbest zamanda çocukların yaratıcı fikirlerini ve kendilerini ifade etme becerileri ile ilgili gözlemler yapan öğretmenler, bu imkanın kendilerine ve çocuklara sunulmasından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.
# İzmit belediyesi, Kadın, eğitim, çevre, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

06 Eki 2022 - 15:40 - Gündem

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