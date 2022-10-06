İzmit Belediyesi çocuklara doğayı tanıtmaya devam ediyor

Doğa ve insan dostu İzmit Belediyesi, farkındalık yaratan etkinliklerine hızla devam ediyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı, “Doğa Eğitim Kampüsü Projesi” kapsamında eğitim alan öğretmenler, öğrencileri ile birlikte geçtiğimiz günlerde Çayırköy’de bulunan ormanlık alanı ziyaret etti.
HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER
Çocukları doğayla bir araya getirerek çevre ve doğa bilinci edindirmek, çocukların gelişimsel özelliklerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen proje sonrasında öğretmenler, edindikleri ekolojik bilgileri çocuklara hikayelerle ve oyunlarla aktardılar. Serbest zamanda çocukların yaratıcı fikirlerini ve kendilerini ifade etme becerileri ile ilgili gözlemler yapan öğretmenler, bu imkanın kendilerine ve çocuklara sunulmasından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.