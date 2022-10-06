06 Eki 2022 - 16:11- Siyaset G: 06 Eki 2022 - 16:13

İYİ Parti İzmit gençliğine kadın başkan

İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Büşranur Okuyucu Vural atandı. 27 yaşında özel bir kurumda Kurumsal İletişim Uzmanı olarak görevini...
İYİ Parti İzmit gençliğine kadın başkan mask

İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Büşranur Okuyucu Vural atandı. 27 yaşında özel bir kurumda Kurumsal İletişim Uzmanı olarak görevini ifa eden yeni başkan Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mevzunu. Aktif çalışma hayatına üniversite mezuniyeti sonrası hızlıca giriş yapan başkan, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’nde Adalet bölümünü bitirdi. Belediyeci bir baba ile ev hanımı bir annenin 3. çocuğu olarak 1995 yılında Ordu'da dünyaya geldi. 2021 yılında Kasım ayında dünya evine girdi.  Siyasi yaşamına 2021 yılının Şubat ayında İYİ Parti ile başladı. İş hayatının yanında İzmit İlçe Teşkilatının etkinlik ve programlarında aktif görev alıyor. Kuvvetli iletişim becerileri ve aktif çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Okuyucu, teşkilat tarafından birçok kişinin sempatisini kazanmış durumda.
# Kocaeli Üniversitesi, İyi Parti

06 Eki 2022 - 16:11 - Siyaset

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