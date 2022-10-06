06 Eki 2022 - 16:47- Gündem G: 06 Eki 2022 - 16:48

Tam Bana Göre Festivali’nde Genc-i Ala’ya iki ödül

AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından katılımın sağlandığı Tam Bana Göre Festivali’nde Başiskele Belediyesi’nin Genc-i Ala Gençlik Modeli iki ödül kazandı.
Tam Bana Göre Festivali’nde Genc-i Ala’ya iki ödül mask
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Başiskele Belediyesi, Ankara’da düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde yerini aldı. Başkent Millet Bahçesi’nde 9 Ekim’e kadar sürecek Tam Bana Göre Festivali’nde stant açan Başiskele Belediyesi, Genc-i Ala Gençlik Modeli’ni tanıttı. Belediye Başkanı Yasin Özlü de festivale katılarak, gençlerin heyecanına ortak oldu. Genc-i Ala çatısı altında yapılan hizmetlerin tanıtımının yapıldığı festivalde, Başiskele Çocuk Üniversitesi de bilim, teknoloji ve robotik kodlama gibi atölye çalışmalarıyla standı ziyaret eden misafirlere bilgiler aktarıyor. Başiskele Belediyesi’nin Genc-i Ala Gençlik Modeli çerçevesinde hayata geçirdiği “Gençhaneler” ve “GençBüs Mobil Gençlik Merkezi” projeleri festivalde ayrı ayrı ödül almaya hak kazandı.
# Ankara

06 Eki 2022 - 16:47 İHA Kocaeli- Gündem

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