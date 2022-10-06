Başiskele Belediyesi, Ankara’da düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde yerini aldı. Başkent Millet Bahçesi’nde 9 Ekim’e kadar sürecek Tam Bana Göre Festivali’nde stant açan Başiskele Belediyesi, Genc-i Ala Gençlik Modeli’ni tanıttı. Belediye Başkanı Yasin Özlü de festivale katılarak, gençlerin heyecanına ortak oldu. Genc-i Ala çatısı altında yapılan hizmetlerin tanıtımının yapıldığı festivalde, Başiskele Çocuk Üniversitesi de bilim, teknoloji ve robotik kodlama gibi atölye çalışmalarıyla standı ziyaret eden misafirlere bilgiler aktarıyor. Başiskele Belediyesi’nin Genc-i Ala Gençlik Modeli çerçevesinde hayata geçirdiği “Gençhaneler” ve “GençBüs Mobil Gençlik Merkezi” projeleri festivalde ayrı ayrı ödül almaya hak kazandı.
06 Eki 2022 - 16:47- Gündem Güncelleme: 06 Eki 2022 - 16:48
Tam Bana Göre Festivali’nde Genc-i Ala’ya iki ödül
AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından katılımın sağlandığı Tam Bana Göre Festivali’nde Başiskele Belediyesi’nin Genc-i Ala Gençlik Modeli iki ödül kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.