06 Eki 2022 - 16:48- Asayiş G: 06 Eki 2022 - 16:49

Bahçede çıkan yangın iki katlı eve sıçradı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, kısa sürede iki katlı eve de sirayet etti. Paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Bahçede çıkan yangın iki katlı eve sıçradı mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, Güney Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Evin bahçesinde bulunan hurdalar bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, iki katlı evin çatısına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yanan hurdalara ve evin çatısına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle evde maddi hasar oluştu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
# Büyükşehir Belediyesi, Olay, Yangın

06 Eki 2022 - 16:48 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.064.571 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kesimhaneyi fabrikaya çevirdiler, ödünç makinelerle üretim yapıyorlar mask
Kesimhaneyi fabrikaya çevirdiler, ödünç makinelerle üretim yapıyorlar
Eşiyle tartışınca denize atlayıp intihar etmek istedi mask
Eşiyle tartışınca denize atlayıp intihar etmek istedi
Yıldırım ve AKP'yi birbirine düşüren şahıs cezaevine gönderildi! mask
Yıldırım ve AKP'yi birbirine düşüren şahıs cezaevine gönderildi!
DEAŞ üyesi, Kocaeli'de tutuklandı mask
DEAŞ üyesi, Kocaeli'de tutuklandı
112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun alt katında yangın çıktı mask
112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun alt katında yangın çıktı
Evin mutfağında çıkan yangın korkuttu mask
Evin mutfağında çıkan yangın korkuttu
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL