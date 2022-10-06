06 Eki 2022 - 21:13- Asayiş G: 06 Eki 2022 - 21:14

Binlerce gümrük kaçağı makarona el konuldu

İzmit'te polis ekiplerince bir iş yerinin deposuna yapılan baskında 434 bin 340 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Binlerce gümrük kaçağı makarona el konuldu mask

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İzmit ilçesinde bir iş yerinin deposunda gümrük kaçağı makaron olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla 417 bin 400 gümrük kaçağı makaron, 16 bin 940 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken, olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem başlatıldı.
# polis

06 Eki 2022 - 21:13 İHA Kocaeli- Asayiş

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