07 Eki 2022 - 09:22- Asayiş G: 07 Eki 2022 - 09:25

Bahçede bulunan aracı kundakladı!

Kartepe'de evin bahçesinde bulunan hafif ticari aracı kundaklayan ve camını kıran kişi veya kişiler kayıplara karıştı.
Bahçede bulunan aracı kundakladı! mask
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Olay, Kartepe Emekevler Mahallesi Handan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Kaya’ya ait 43 UV 949 plakalı hafif ticari araç, evinin bahçesindeyken kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı ve camları taşla kırıldı. O esnada marketten evine dönen kiracı arabanın ön kaputunun bezle yakıldığını görünce bahçe kapısından atlayarak yangını söndürdü. Bahçe kapısından atlayan kiracı hafif şekilde yaralanırken araç sahibine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralan kiracı hastaneye kaldırılırken polis kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
# sağlık, Olay, Araç, polis, Kartepe

07 Eki 2022 - 09:22 İHA Kocaeli- Asayiş

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