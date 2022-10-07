07 Eki 2022 - 09:23- Asayiş G: 07 Eki 2022 - 09:24

Motoruyla bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kartepe'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Motoruyla bariyerlere çarptı: 2 yaralı mask
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Kaza, Kartepe D100 Kara yolu İstanbul istikameti, İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AZE 843 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan G.N.G., yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü G.N.G. ve motosikletle bulunan kız arkadaşı yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, Olay, polis, Kartepe, kaza

07 Eki 2022 - 09:23 İHA Kocaeli- Asayiş

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