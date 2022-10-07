Aman dikkat! Fırtına ve yağmur geliyor

Meteoroloji yetkilileri, Marmara Bölgesi için şiddetli rüzgar uyarısı yaptı. Gece başlayan zaman zaman fırtına seviyesine gelen rüzgarın şiddetinin yarın öğleden sonra hızını kaybetmesi bekleniyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca en yüksek sıcaklık yarın 22, cumartesi 21, pazar 22, pazartesi ve salı 23 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları da 13-15 derece arası olacak.