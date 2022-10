Yasa dışı bahis için ağır yaptırım!

AKP'nin TBMM’ye sunacağı yeni torba yasa teklifi ile kaçak “şans oyunları, her türlü eşya piyangosu, müşterek bahis veya benzeri oyunları” oynatanlara 6 yıla kadar hapis ve 1 milyon TL’ye kadar para cezası getiriliyor. Mevcut durumda bu konuda sadece iki yıla kadar hapis cezası ve 100 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyordu.

1 MİLYON TL PARA CEZASI

Milliyet’in ulaştığı düzenlemeye göre; şans oyunları, her türlü eşya piyangosu, müşterek bahis veya benzeri oyunları kanuna aykırı şeklinde oynatanlara verilecek cezalar katlanarak artırıldı. Düzenlemeler özetle şöyle: Yurt içinde oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar (1 milyon TL) adli para cezası uygulanacak. Yurt dışında oynatılan oyunlara internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlar dört yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Bu oyunlarla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası alacak. Kişilerin reklam vermek ve sair surette oyunları oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

HAPİS CEZASI

Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın fiziki veya elektronik ortamlar üzerinden üçüncü kişilerce düzenlenen Milli Piyango’nun yetkisi dahilindeki şans oyunu, her türlü eşya piyangosu, müşterek bahis ve benzeri oyunları oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacak. Karşılığı nakit olmayan, her türlü eşya piyangosu, müşterek bahis ve benzeri oyunların fiziki veya elektronik ortamda düzenlenmesi kapsamında Milli Piyango’nun sözleşme imzalamak suretiyle tesis ettiği başbayi, elektronik ortam bayi, sabit ve gezici bayiler ile bunlar tarafından tesis edilen alt bayiler hariç olmak üzere; mevzuat uyarınca, karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyango ve çekilişleri Milli Piyango’dan yazılı izin almadan düzenleyenler ile gerekli izni almakla birlikte bunları ilgili mevzuatta veya Milli Piyango’nun izin yazısında belirtilen usul ve esaslara uygun yürütmeyen ya da bunlara ilişkin taahhütlerini tam ve zamanında yerine getirmeyenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

İŞLETME RUHSATI İPTAL EDİLECEK

Kaçak şans ve müşterek bahis oynatan veya eşya piyangosu düzenleme suçlarının işlendiği yerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunulmaksızın üç aya kadar süreyle mühürlenerek kapatılacak. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilecek. Suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, müsadere edilecek.