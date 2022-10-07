İzmit’te işsizliğe karşı nitelikli işgücü projesi

İzmit Belediyesinin işsizlikle mücadele ve nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, birçok farklı projede ortak çalışma yürüttüğü Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile işbirliği protokolü oluşturulması için çalışmalara başlandı. Önceki gün belediye binasında bir araya gelen İzmit Belediyesi yetkilileri ve Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi yetkilileri, işbirliği protokolünün detaylarının masaya yatırıldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

İLK ADIM ATILDI

Görüşmede; İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal, İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Özkum, Strateji Geliştirme Müdürü Cemal Taki Şahan, İnsan Kaynakları Müdürü Sevtap Cengiz, Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, Başkanvekili Taylan Özkan ile yöneticilerden Uğur Kandıralı, Özge Aydeniz ve Ferdi Yoloğlu yer aldı. Toplantıda ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün sağlanabilmesi için yapılacak çalışmalar ve kurumların koyabilecekleri katkılar ile ilgili görüşler aktarılarak protokolün ilk adımı atıldı.