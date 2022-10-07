07 Eki 2022 - 14:53- Ekonomi G: 07 Eki 2022 - 14:54

İzmit’te işsizliğe karşı nitelikli işgücü projesi

İzmit Belediyesi, işsizlikle mücadele ve nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile yeni bir proje için işbirliği protokolü oluşturuyor

İzmit’te işsizliğe karşı nitelikli işgücü projesi mask

İzmit Belediyesinin işsizlikle mücadele ve nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, birçok farklı projede ortak çalışma yürüttüğü Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile işbirliği protokolü oluşturulması için çalışmalara başlandı. Önceki gün belediye binasında bir araya gelen İzmit Belediyesi yetkilileri ve Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi yetkilileri, işbirliği protokolünün detaylarının masaya yatırıldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

İLK ADIM ATILDI

Görüşmede; İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal, İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Özkum, Strateji Geliştirme Müdürü Cemal Taki Şahan, İnsan Kaynakları Müdürü Sevtap Cengiz, Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, Başkanvekili Taylan Özkan ile yöneticilerden Uğur Kandıralı, Özge Aydeniz ve Ferdi Yoloğlu yer aldı. Toplantıda ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün sağlanabilmesi için yapılacak çalışmalar ve kurumların koyabilecekleri katkılar ile ilgili görüşler aktarılarak protokolün ilk adımı atıldı.
# İzmit belediyesi, meclis üyesi

07 Eki 2022 - 14:53 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.064.881 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit’te işsizliğe karşı nitelikli işgücü projesi mask
İzmit’te işsizliğe karşı nitelikli işgücü projesi
‘Karbon salım artışı olmadan büyüyoruz’ mask
‘Karbon salım artışı olmadan büyüyoruz’
Adıgüzel: Sicil Affı torba yasa teklifine dahil edildi mask
Adıgüzel: Sicil Affı torba yasa teklifine dahil edildi
Türkiye ceple konuşmada Avrupa’da birinci sırada mask
Türkiye ceple konuşmada Avrupa’da birinci sırada
“Et ve süt sektöründe sıkıntılar yaşanıyor” mask
“Et ve süt sektöründe sıkıntılar yaşanıyor”
Assan Alüminyum Düsseldorf’ta fuara katıldı   mask
Assan Alüminyum Düsseldorf’ta fuara katıldı  
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL