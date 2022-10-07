5 yıldızlı otel açık artırma ile satılacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde 11 bin 140 metrekare alanda kurulu denize sıfır konumda 5 yıldızlı otel kompleksi açık artırma ile satışa çıkarıldı. Yeni Mahalle, Atatürk ve Demokrasi Bulvarı, No: 36 adresindeki otelin çevresinde 5 yıldızlı turistik tesisler, ticari üniteler ve özel hastane bulunmaktadır.
İHALE 7 ARALIK’TA
Tesis, otel binası, yüzme havuzu, yeşil alanlar, açık otopark, yapay şelale ve güvenlik binasından oluşmaktadır. Satışa esas taşınmazın arsasıyla birlikte kıymeti 220 milyon 630 bin Türk Lirası olarak belirtilmiştir. İhalede 1. artırma başlangıç tarih ve saati 7 Aralık 2022 saat 11.00, bitiş tarih ve saati ise 14 Aralık 2022 saat 11.00'dir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.