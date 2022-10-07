5 yıldızlı otel açık artırma ile satılacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde 11 bin 140 metrekare alanda kurulu denize sıfır konumda 5 yıldızlı otel kompleksi açık artırma ile satışa çıkarıldı. Yeni Mahalle, Atatürk ve Demokrasi Bulvarı, No: 36 adresindeki otelin çevresinde 5 yıldızlı turistik tesisler, ticari üniteler ve özel hastane bulunmaktadır.

İHALE 7 ARALIK’TA

Tesis, otel binası, yüzme havuzu, yeşil alanlar, açık otopark, yapay şelale ve güvenlik binasından oluşmaktadır. Satışa esas taşınmazın arsasıyla birlikte kıymeti 220 milyon 630 bin Türk Lirası olarak belirtilmiştir. İhalede 1. artırma başlangıç tarih ve saati 7 Aralık 2022 saat 11.00, bitiş tarih ve saati ise 14 Aralık 2022 saat 11.00'dir.