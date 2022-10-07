Gençlik Festivaline Derince damgası  

Ankara’da gençlere yönelik olarak düzenlenen "Tam Bana Göre Festivali" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla başladı. Bu yıl yaklaşık 3 milyon misafirin beklendiği festival alanında 152 belediye stant kurarken, gençliğe yönelik projelere önem veren Derince Belediye Başkanı Aygün de ilk gün Derince Belediyesi’nin stantlarında konuklarını ve gençleri ağırladı. Festival kapsamında 152 belediyenin stant ve etkinliklerini gençlerle buluşturdukları programlarda Derince Belediyesi’nin kurduğu stantlar yoğun ilgi gördü.

GENÇLİĞE HİZMET

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde Gençlik ve Spor Merkezleri projelerinin hayata geçtiği Derince’de yapılan çalışmaların tanıtıldığı stantlar, katılımcılardan büyük ilgi görürken, konuklara burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi, broşürler takdim edildi. Başkan Zeki Aygün, Çenesuyu’nun festival boyunca bir kez daha en güzel şekilde tanıtıldığını ifade ederek “Çenesuyu bizim en önemli değerimizdir” dedi.