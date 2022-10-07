Ankara’da Körfez rüzgarı esti  

Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Tam Bana Göre Festival”de Körfez rüzgarı esti. Körfez Belediyesi de 100’lerce belediyenin stant açtığı festivalde düzenlediği etkinlikler ve ikram ettiği ‘Kiraz Lokumu’ ile ilgi odağı oldu. Başkan Şener Söğüt de festival alanına katılarak standı gezen gençlerle sohbet etti.
KİRAZ LOKUMU
Başkan Şener Söğüt, standı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve diğer belediye başkanlarına kiraz lokumu ikram etti. Standı ayrıca Şanlıurfa, Sincan, Melikgazi ve çok sayıda belediyenin başkanı da ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
STANTLARI GEZDİ
Başkan Şener Söğüt ayrıca Muş, Trabzon ve stant açan diğer belediyeleri de ziyaret etti. Burada Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sağlam ile de sohbet etti. Başkan Söğüt, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin standına da uğradı. Ayrıca stantta ziyaretçileri de ağırlayan Başkan Şener Söğüt, kiraz ikramında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.