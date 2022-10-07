Ankara’da Körfez rüzgarı esti  

Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Tam Bana Göre Festival”de Körfez rüzgarı esti. Körfez Belediyesi de 100’lerce belediyenin stant açtığı festivalde düzenlediği etkinlikler ve ikram ettiği ‘Kiraz Lokumu’ ile ilgi odağı oldu. Başkan Şener Söğüt de festival alanına katılarak standı gezen gençlerle sohbet etti.

KİRAZ LOKUMU

Başkan Şener Söğüt, standı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve diğer belediye başkanlarına kiraz lokumu ikram etti. Standı ayrıca Şanlıurfa, Sincan, Melikgazi ve çok sayıda belediyenin başkanı da ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

STANTLARI GEZDİ

Başkan Şener Söğüt ayrıca Muş, Trabzon ve stant açan diğer belediyeleri de ziyaret etti. Burada Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sağlam ile de sohbet etti. Başkan Söğüt, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin standına da uğradı. Ayrıca stantta ziyaretçileri de ağırlayan Başkan Şener Söğüt, kiraz ikramında bulundu.