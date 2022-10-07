Çayırova Menderes, Arslanbey’den hasarsız döndü “0-2”

GOLLER BURAK VE TURGAY’DAN
Zülfikar Akça, Arzu Görgün, Kadir Köken hakem üçlüsünün yönettiği maç oldukça çekişmeli geçti. Mücadeleyi 9. dakikada Burak, 73. dakikada da Turgay’ın golleri ile 2-0 kazanan Çayırova Menderes puanını 7’ye çıkardı ve 3 maç sonunda yoluna kayıpsız devam eden İhsaniyespor ile Diliskelesi’nin ardından haftayı 3. sırada tamamladı.
4. MAÇLAR YARIN
Gol yollarında sıkıntılar yaşayan Arslanbey Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı. Arslanbey ekibi pazar mesaisinde Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 7 puanlı Kocaeli Güneşspor’a konuk olacak, mücadele saat 15.00’te başlayacak. Çayırova Menderes ise hafta arası ilk puanları ile tanışan Başiskele Belediyespor ile Şekerpınar Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.