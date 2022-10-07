Çayırova Menderes, Arslanbey’den hasarsız döndü “0-2”

GOLLER BURAK VE TURGAY’DAN

Zülfikar Akça, Arzu Görgün, Kadir Köken hakem üçlüsünün yönettiği maç oldukça çekişmeli geçti. Mücadeleyi 9. dakikada Burak, 73. dakikada da Turgay’ın golleri ile 2-0 kazanan Çayırova Menderes puanını 7’ye çıkardı ve 3 maç sonunda yoluna kayıpsız devam eden İhsaniyespor ile Diliskelesi’nin ardından haftayı 3. sırada tamamladı.

4. MAÇLAR YARIN

Gol yollarında sıkıntılar yaşayan Arslanbey Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı. Arslanbey ekibi pazar mesaisinde Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 7 puanlı Kocaeli Güneşspor’a konuk olacak, mücadele saat 15.00’te başlayacak. Çayırova Menderes ise hafta arası ilk puanları ile tanışan Başiskele Belediyespor ile Şekerpınar Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek.