07 Eki 2022 - 14:56- Spor G: 07 Eki 2022 - 14:59

Çayırova Menderes, Arslanbey’den hasarsız döndü “0-2”

Süper Amatör Lig B Grubu’nda, hafta arasında oynanan 3. haftanın son maçında Arslanbey Gençlerbirliği ile Çayırova Menderes takımları Arslanbey Stadı’nda karşılaştı. Konuk ekip Menderes maçı 2-0 kazandı.  

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Çayırova Menderes, Arslanbey’den hasarsız döndü “0-2” mask
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GOLLER BURAK VE TURGAY’DAN

Zülfikar Akça, Arzu Görgün, Kadir Köken hakem üçlüsünün yönettiği maç oldukça çekişmeli geçti. Mücadeleyi 9. dakikada Burak, 73. dakikada da Turgay’ın golleri ile 2-0 kazanan Çayırova Menderes puanını 7’ye çıkardı ve 3 maç sonunda yoluna kayıpsız devam eden İhsaniyespor ile Diliskelesi’nin ardından haftayı 3. sırada tamamladı.

 

4. MAÇLAR YARIN

Gol yollarında sıkıntılar yaşayan Arslanbey Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı. Arslanbey ekibi pazar mesaisinde Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 7 puanlı Kocaeli Güneşspor’a konuk olacak, mücadele saat 15.00’te başlayacak. Çayırova Menderes ise hafta arası ilk puanları ile tanışan Başiskele Belediyespor ile Şekerpınar Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek.
# Hakem

07 Eki 2022 - 14:56 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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