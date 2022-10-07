Bu gelen İhsaniye’nin ayak sesleri!

Süper Amatör Lig B Grubu 3. hafta maçında İhsaniyespor, Suadiyespor’u Berat’ın golü ile 1-0 mağlup etti ve puanını 9’a çıkardı. Bir dönem Suadiyespor forması giyen İhsaniyespor Teknik Sorumlusu Volkan Taşer “Benim için de duygusal bir maçtı. Forma giydiğim eski kulübüme teknik adam olarak rakip oldum. Futbol bu yüzden güzel bir oyun. Futbolcularımızı kutluyor, Suadiyespor’a kalan maçlarında başarılar diliyorum. Bu maçı unuttuk ve Darıca Kültür maçına odaklandık. Darıca’dan da kayıpsız dönmek istiyoruz” dedi. Siyah beyazlılar dördüncü maçını Darıca Kültür ve Martı ile deplasmanda oynayacak. Nene Hatun Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.