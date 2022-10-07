Suadiye, Diliskelesi’ni düşünüyor

Sezonun ilk iki maçında kazanan Suadiyespor üçüncü maçında İhsaniyespor’a ikinci yarıda yediği golle 1-0 mağlup oldu. Yeşil beyazlı cephede ilk puan kayıplarının üzüntüsü yaşandı. Başkan Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu açıklamasında sitem dolu ifadelere yer verdi ve takımın daha iyi mücadele etmesini istedi. Suadiyespor yarın 9 puanlı, kayıpsız Diliskelesi ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu maç yarın Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.