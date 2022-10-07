Suadiye, Diliskelesi’ni düşünüyor

Sezonun ilk iki maçında kazanan Suadiyespor üçüncü maçında İhsaniyespor’a ikinci yarıda yediği golle 1-0 mağlup oldu. Yeşil beyazlı cephede ilk puan kayıplarının üzüntüsü yaşandı. Başkan Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu açıklamasında sitem dolu ifadelere yer verdi ve takımın daha iyi mücadele etmesini istedi. Suadiyespor yarın 9 puanlı, kayıpsız Diliskelesi ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu maç yarın Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak.