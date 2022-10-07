İzmit’te DEV derbi!

BU MAÇLAR DA KAÇMAZ
Günün diğer kritik maçında 2’de 2 yapan Karamürselspor ilk maçını kazanan, ikinci haftayı bay geçen Dilovası Belediyespor ile Karamürsel’de karşılaşacak, Karamürsel Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Saat 17.00’de Arslanbey Organize ile Çınarlı takımları Arslanbey’de zorlu bir maça çıkacak. Yine 17.00’de Sırrıpaşa, Derince Stadı’nda kayıpsız Çayırovaspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Saat 18.00’de Beylikbağı ile Başiskele Damlar takımları Beylikbağı Stadı’nda mücadele edecek, Alikahyaspor ise Seka Doğan’ı Cephanelik Stadı’nda ağırlayacak. Bu maç ise saat 19.00’da başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.