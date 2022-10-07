07 Eki 2022 - 14:58- Spor G: 07 Eki 2022 - 15:00

İzmit’te DEV derbi!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda bugün birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Şampiyonlar Ligi gibi grupta Paşa derbisi nefes kesecek ve Bekirderespor ile Bağdatspor 3 puan mücadelesi verecek. Cephanelik Stadı’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak.  

İzmit’te DEV derbi! mask
Haber albümü için resme tıklayın

BU MAÇLAR DA KAÇMAZ

Günün diğer kritik maçında 2’de 2 yapan Karamürselspor ilk maçını kazanan, ikinci haftayı bay geçen Dilovası Belediyespor ile Karamürsel’de karşılaşacak, Karamürsel Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Saat 17.00’de Arslanbey Organize ile Çınarlı takımları Arslanbey’de zorlu bir maça çıkacak. Yine 17.00’de Sırrıpaşa, Derince Stadı’nda kayıpsız Çayırovaspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Saat 18.00’de Beylikbağı ile Başiskele Damlar takımları Beylikbağı Stadı’nda mücadele edecek, Alikahyaspor ise Seka Doğan’ı Cephanelik Stadı’nda ağırlayacak. Bu maç ise saat 19.00’da başlayacak.

 
# Dilovası

07 Eki 2022 - 14:58 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.064.881 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Darıca’nın rakibi Turgutlu mask
Darıca’nın rakibi Turgutlu
Periler 3’te 3 için parkede mask
Periler 3’te 3 için parkede
40 liradan izlenecek mask
40 liradan izlenecek
Gençler, Erzurum’da mask
Gençler, Erzurum’da
Fethiyespor’un deplasman karnesi iyi değil! mask
Fethiyespor’un deplasman karnesi iyi değil!
Diogo, Kocaelispor forması ile ilk golünü attı mask
Diogo, Kocaelispor forması ile ilk golünü attı
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL