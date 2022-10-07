İzmit’te DEV derbi!

BU MAÇLAR DA KAÇMAZ

Günün diğer kritik maçında 2’de 2 yapan Karamürselspor ilk maçını kazanan, ikinci haftayı bay geçen Dilovası Belediyespor ile Karamürsel’de karşılaşacak, Karamürsel Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Saat 17.00’de Arslanbey Organize ile Çınarlı takımları Arslanbey’de zorlu bir maça çıkacak. Yine 17.00’de Sırrıpaşa, Derince Stadı’nda kayıpsız Çayırovaspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Saat 18.00’de Beylikbağı ile Başiskele Damlar takımları Beylikbağı Stadı’nda mücadele edecek, Alikahyaspor ise Seka Doğan’ı Cephanelik Stadı’nda ağırlayacak. Bu maç ise saat 19.00’da başlayacak.