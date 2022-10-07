İsa Nalbant’ın ameliyatı başarı ile geçti

ZİYARET ETTİLER

Yapılan kontrollerinin ardından başarılı futbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi. Yaklaşık 10 gün dizindeki ödemin geçmesini bekleyen İsa, Derince Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edildi. İlimizin ve ülkemizin en başarılı ortopedi uzmanlarından Doç. Dr. Alper Gültekin gerçekleştirdiği operasyonun başarı ile geçtiği ifade edildi. Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olan İsa’yı yönetim, teknik ekip, futbolcular ve personel ziyaret ederek futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ilettiler.