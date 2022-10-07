07 Eki 2022 - 14:59- Spor G: 07 Eki 2022 - 15:00

İsa Nalbant’ın ameliyatı başarı ile geçti

Kocaelispor’dan Belediye Derincespor’a transfer olan genç futbolcu İsa Nalbant, deplasmanda 1-0 kazanılan Yomraspor mücadelesinin 69. dakikasında oyuna dahil olmuş ancak 12 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İsa, yumuşak olan zeminin azizliğine uğradı ve sağ dizi bir pozisyonun ardından dönmüştü.  

İsa Nalbant’ın ameliyatı başarı ile geçti mask
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ZİYARET ETTİLER

Yapılan kontrollerinin ardından başarılı futbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi. Yaklaşık 10 gün dizindeki ödemin geçmesini bekleyen İsa, Derince Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edildi. İlimizin ve ülkemizin en başarılı ortopedi uzmanlarından Doç. Dr. Alper Gültekin gerçekleştirdiği operasyonun başarı ile geçtiği ifade edildi. Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olan İsa’yı yönetim, teknik ekip, futbolcular ve personel ziyaret ederek futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

07 Eki 2022 - 14:59 - Spor

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