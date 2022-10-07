1. Amatör Lig B’de zor cumartesi  

1. Amatör Lig B Grubu’nda zorlu maçlar oynanacak. İlk maçlarını kazanan Çerkeşli ve Bağçeşme takımları Çerkeşli Stadı’nda karşılaşacak, mücadele 16.00’da başlayacak. İlk maçını kaybeden ve grubun iddialı takımlarından birisi olarak gösterilen Maşukiyespor kendisi gibi ilk maçında kaybeden Körfez Esenspor ile Maşukiye Stadı’nda karşılaşacak. Maç saat 14.00’te başlayacak. Saat 17.00’de Kağıtçı’da Selanik – Eşme maçının çekişmeli geçmesi bekleniyor. Saat 18.00’de Kavaklı Stadı’nda Gölcük Kavaklı’nın rakibi Darıca Türkeli olacak. Derince’de Derince GB, Anadolu 1071’i konuk edecek. Günün son maçı saat 19.00’da başlayacak.