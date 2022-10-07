Lider Kandıra, Yazlık’ı konuk ediyor

1. Amatör Lig C Grubu’nda bugün 3 maç oynanacak. Lider Kandıra Gençlerbiriği ilk maçını kaybeden Yazlıkspor’u konuk edecek. Kandıra Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Gölcük Çiftlik – Yeniyalı Barbaros maçı Kavaklı Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Aynı saatte Beylikbağı Karadeniz, Uzuntarla Belediyeyi Beylikbağı Stadı’nda konuk edecek. Derince Birlik’in bay geçtiği haftada dün akşam Çubuklu Balaspor ile Kartepe Gençlerbirliği takımları karşılaşacaktı.