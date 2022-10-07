Darısı sezon geneline!

Kocaelispor, Pazarspor karşısında sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Samed Ali, Diogo ile Beykan’ın golleri ile gelen galibiyetin ardından yeşil siyahılar 8 maç sonunda puanını 18’e çıkardı. Toplam gol sayısını da 16’ya çıkaran Kocaelispor tüm 2. Lig’in en golcü takımı olmaya devam etti. İşte Pazarspor deplasmanında filelere gönderdiğimiz üç gol.