Diogo, Kocaelispor forması ile ilk golünü attı

KRİTİK ANDA SAHNEYE ÇIKTI
31 yaşındaki savunmacı 1. Lig’de 20 Lig, 1 de kupa maçına çıkan Diogo gol bulamamıştı. Bu sezon 5 Lig, 1 de kupa maçında mücadele eden Portekiz asıllı Türk futbolcu Pazarspor maçının 66. dakikasında takımını 2-1 öne geçirdi. Bu dakikada İlyas Kubilay’ın yaptığı ortada en yukarıda topla buluşan Diogo kafa vuruşu sonrası fileleri havalandırdı.
GOL YEDİĞİMİZ İÇİN ÜZÜLMÜŞTÜM
Portekiz Primeira deneyimi de bulunan, Portekiz 2. Ligi’nde şampiyonluklara sahip Diogo profesyonel kariyerindeki son golünü 3 Mayıs 2021’de Vilafranquense forması ile 3-1 kaybedilen Varzim maçında, bundan tam 519 gün önce atmıştı. Diogo duygularını gazetemizle paylaşırken “Zorlu koşullarda galip gelmek önemliydi. Bir savunmacı olarak gol yediğimiz için çok üzüldüm ancak gol attığımız maçı kazandığımız için üzüntüm sevince dönüştü” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.