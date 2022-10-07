07 Eki 2022 - 15:06- Spor G: 07 Eki 2022 - 15:07

Diogo, Kocaelispor forması ile ilk golünü attı

Geride bıraktığımız sezon Kocaelispor’a Portekiz 2. Lig takımlarından Vilafranquense’den transfer olan Diogo Aleksis Rodrigues Coelho Özçakmak, yeşil siyahlı forma ile ilk golüne imza attı.  

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Diogo, Kocaelispor forması ile ilk golünü attı mask

KRİTİK ANDA SAHNEYE ÇIKTI

31 yaşındaki savunmacı 1. Lig’de 20 Lig, 1 de kupa maçına çıkan Diogo gol bulamamıştı. Bu sezon 5 Lig, 1 de kupa maçında mücadele eden Portekiz asıllı Türk futbolcu Pazarspor maçının 66. dakikasında takımını 2-1 öne geçirdi. Bu dakikada İlyas Kubilay’ın yaptığı ortada en yukarıda topla buluşan Diogo kafa vuruşu sonrası fileleri havalandırdı.

 

GOL YEDİĞİMİZ İÇİN ÜZÜLMÜŞTÜM

Portekiz Primeira deneyimi de bulunan, Portekiz 2. Ligi’nde şampiyonluklara sahip Diogo profesyonel kariyerindeki son golünü 3 Mayıs 2021’de Vilafranquense forması ile 3-1 kaybedilen Varzim maçında, bundan tam 519 gün önce atmıştı. Diogo duygularını gazetemizle paylaşırken “Zorlu koşullarda galip gelmek önemliydi. Bir savunmacı olarak gol yediğimiz için çok üzüldüm ancak gol attığımız maçı kazandığımız için üzüntüm sevince dönüştü” dedi.

 

# Pazarspor

07 Eki 2022 - 15:06 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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