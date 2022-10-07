Diogo, Kocaelispor forması ile ilk golünü attı

KRİTİK ANDA SAHNEYE ÇIKTI

31 yaşındaki savunmacı 1. Lig’de 20 Lig, 1 de kupa maçına çıkan Diogo gol bulamamıştı. Bu sezon 5 Lig, 1 de kupa maçında mücadele eden Portekiz asıllı Türk futbolcu Pazarspor maçının 66. dakikasında takımını 2-1 öne geçirdi. Bu dakikada İlyas Kubilay’ın yaptığı ortada en yukarıda topla buluşan Diogo kafa vuruşu sonrası fileleri havalandırdı.

GOL YEDİĞİMİZ İÇİN ÜZÜLMÜŞTÜM

Portekiz Primeira deneyimi de bulunan, Portekiz 2. Ligi’nde şampiyonluklara sahip Diogo profesyonel kariyerindeki son golünü 3 Mayıs 2021’de Vilafranquense forması ile 3-1 kaybedilen Varzim maçında, bundan tam 519 gün önce atmıştı. Diogo duygularını gazetemizle paylaşırken “Zorlu koşullarda galip gelmek önemliydi. Bir savunmacı olarak gol yediğimiz için çok üzüldüm ancak gol attığımız maçı kazandığımız için üzüntüm sevince dönüştü” dedi.