07 Eki 2022 - 15:06- Spor G: 07 Eki 2022 - 15:07

Deplasmana giden evlilerin sesi oldu!

Kocaelispor’un Rize Pazarpor ile deplasmanda oynadığı maçı 100 kadar yeşil siyahlı taraftar izledi. Toplam 32 saat ve 2100 kilometrelik yol kat eden...
Deplasmana giden evlilerin sesi oldu! mask

Kocaelispor’un Rize Pazarpor ile deplasmanda oynadığı maçı 100 kadar yeşil siyahlı taraftar izledi. Toplam 32 saat ve 2100 kilometrelik yol kat eden 12. adam yorgun olmalarına karşın 90 dakika boyunca susmadan takımına destek verdi. Otobüsle Rize’ye gelen taraftarlar arasında ilimizin başarılı golcülerinden, amatör takımlarda şampiyonlukları bulunan Ferdi Kılıç da vardı. Ferdi maç için özel bir pankart hazırladı ve evli olan tüm taraftara da bir bakıma sosyal bir mesaj verdi. Ferdi’nin mesajında “Aramışsın aşkım… Deplasmandayım” yazılıydı. Bu güzel ve anlamlı içeriğinden ötürü Ferdi’ye evli ya da kız arkadaşı olan taraftarlar teşekkür etti.
# Amatör, Kocaelispor

07 Eki 2022 - 15:06 - Spor

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