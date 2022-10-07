Bekir Hava Yolları tek başına!

Kocaelispor Ulaştırma Sorumlusu Bekir Soğukoğlu, nam-ı diğer Bekir Hava Yolları, yeşil siyahlıların zahmetli Rize Pazar deplasmanı için 1050 kilometrelik yolu tek şoför olarak sağladı. Maçtan 2 gün önce Rize’ye hareket eden Soğukoğlu, dönüş yolunda da kafileyi Rize-Artvin Havaalanı’na bırakıp İzmit’e sağ salim döndü. Yönetim, teknik ekip, futbolcu ve personelin çok sevdiği usta şoför Bekir Soğukoğlu, Kocaelispor’u taşımanın kendisi için onurlu bir görev olduğunun da altını çizdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.