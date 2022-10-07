Bekir Hava Yolları tek başına!

Kocaelispor Ulaştırma Sorumlusu Bekir Soğukoğlu, nam-ı diğer Bekir Hava Yolları, yeşil siyahlıların zahmetli Rize Pazar deplasmanı için 1050 kilometrelik yolu tek şoför olarak sağladı. Maçtan 2 gün önce Rize’ye hareket eden Soğukoğlu, dönüş yolunda da kafileyi Rize-Artvin Havaalanı’na bırakıp İzmit’e sağ salim döndü. Yönetim, teknik ekip, futbolcu ve personelin çok sevdiği usta şoför Bekir Soğukoğlu, Kocaelispor’u taşımanın kendisi için onurlu bir görev olduğunun da altını çizdi.