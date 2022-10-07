07 Eki 2022 - 15:07- Spor G: 07 Eki 2022 - 15:09

Fethiyespor’un deplasman karnesi iyi değil!

Kocaelispor 9. rakibi, İzmitli kaleci Enes Fidayeo, stoper Şahan Akyüz, orta saha oyuncusu Taha Takır ve forvet Oktay Balcı’nın formasını giydiği Fethiyespor grubun deplasmandaki en kötü takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Muğla ekibi 4 dış saha maçında sadece 1 puan toplayabildi.  

Fethiyespor’un deplasman karnesi iyi değil! mask

ZORLU FİKSTÜRE DENK GELDİLER

Sezona 4-2’lik Zonguldak Kömür deplasman yenilgisi ile başlayan Fethiyespor, Sinan Kalaycı’nın golleri ile 2-1 önde olsa da 62’de skorun 2-2’ye gelmesine engel olamadı. Maçı 1 puanla bitireceği düşünülen Fethiye 90+3’te penaltıdan ve 90+5’te yediği gollerle kaybetti. İkinci deplasmanında İskenderun’a 2-1 yenilen Mesut Toros’un çalıştırdığı güney temsilcisi üçüncü deplasmanında Karacabey’e 2-1’lik skorla teslim oldu. Fethiye deplasmandaki tek puanını Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalarak elde etti. 

DEPLASMANDA FETHİYESPOR

Zonguldak Kömür – Fethiye: 4-2

İskenderun – Fethiye: 2-1

Karacabey – Fethiye: 2-1

Kastamonu – Fethiye: 0-0

 

DEPLASMANDA KAZANAMAYAN TAKIMLAR

Vanspor: 2

Sarıyer: 2

Uşakspor: 2

Kırşehir: 2

Fethiye: 1

Pazar: 1

Adıyaman: 1

Balıkesir: 1

Diyarbekir: 1
# Zonguldak, Kırşehir

07 Eki 2022 - 15:07 - Spor

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