Fethiyespor’un deplasman karnesi iyi değil!

ZORLU FİKSTÜRE DENK GELDİLER
Sezona 4-2’lik Zonguldak Kömür deplasman yenilgisi ile başlayan Fethiyespor, Sinan Kalaycı’nın golleri ile 2-1 önde olsa da 62’de skorun 2-2’ye gelmesine engel olamadı. Maçı 1 puanla bitireceği düşünülen Fethiye 90+3’te penaltıdan ve 90+5’te yediği gollerle kaybetti. İkinci deplasmanında İskenderun’a 2-1 yenilen Mesut Toros’un çalıştırdığı güney temsilcisi üçüncü deplasmanında Karacabey’e 2-1’lik skorla teslim oldu. Fethiye deplasmandaki tek puanını Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalarak elde etti.
DEPLASMANDA FETHİYESPOR
Zonguldak Kömür – Fethiye: 4-2
İskenderun – Fethiye: 2-1
Karacabey – Fethiye: 2-1
Kastamonu – Fethiye: 0-0
DEPLASMANDA KAZANAMAYAN TAKIMLAR
Vanspor: 2
Sarıyer: 2
Uşakspor: 2
Kırşehir: 2
Fethiye: 1
Pazar: 1
Adıyaman: 1
Balıkesir: 1
Diyarbekir: 1
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.