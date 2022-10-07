Fethiyespor’un deplasman karnesi iyi değil!

ZORLU FİKSTÜRE DENK GELDİLER

Sezona 4-2’lik Zonguldak Kömür deplasman yenilgisi ile başlayan Fethiyespor, Sinan Kalaycı’nın golleri ile 2-1 önde olsa da 62’de skorun 2-2’ye gelmesine engel olamadı. Maçı 1 puanla bitireceği düşünülen Fethiye 90+3’te penaltıdan ve 90+5’te yediği gollerle kaybetti. İkinci deplasmanında İskenderun’a 2-1 yenilen Mesut Toros’un çalıştırdığı güney temsilcisi üçüncü deplasmanında Karacabey’e 2-1’lik skorla teslim oldu. Fethiye deplasmandaki tek puanını Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalarak elde etti.

DEPLASMANDA FETHİYESPOR

Zonguldak Kömür – Fethiye: 4-2

İskenderun – Fethiye: 2-1

Karacabey – Fethiye: 2-1

Kastamonu – Fethiye: 0-0

DEPLASMANDA KAZANAMAYAN TAKIMLAR

Vanspor: 2

Sarıyer: 2

Uşakspor: 2

Kırşehir: 2

Fethiye: 1

Pazar: 1

Adıyaman: 1

Balıkesir: 1

Diyarbekir: 1